У Бердянську палає база відпочинку, де розташовувався шпиталь окупантів (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Бердянську палає база відпочинку "Райський куточок", де розташовувався шпиталь російських вояків. Про це повідомляє міськрада з посиланням на місцевих жителів.
У соціальних мережах бердянці повідомляють, що на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок») велика пожежа.
За попередньою інформацією нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь.
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