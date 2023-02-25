Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона поранені троє людей - Єрмак [ Редагувати ]
Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона у лікарні опинилися троє місцевих жителів. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу міста Херсон в лікарні опинилися троє місцевих мешканців.
російські терористи воюють з мирним населенням.
Раніше Херсонська ОВА повідомляла про двох поранених працівників обласної аварійно-рятувальної служби.
Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога. Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.
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