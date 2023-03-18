російські військові в ніч з 17 на 18 березня випустили по території України 16 дронів-камікадзе. Українським силам ППО вдалося знищити 11 БПЛА.

Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 21.00 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131". Атака здійснювалася за двома напрямками – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області росії", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" знищено 11 ударних БПЛА у центральних, західних та східних областях відповідно.