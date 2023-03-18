путін - не перший президент, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер. Прецеденти були й раніше. А от об'єднує усіх фігурантів — диктаторство.

Хто вони ті, кого вже звинувачували у скоєнні злочинів на президентській посаді? Та хто з них отримав реальний термін? Розкаже — Даніїл Снісар.

Тепер - у компанії вбивць, гвалтівників та організаторів геноциду. володимир путін став сьомим президентом, якого звинуватило міжнародне правосуддя. Очільник кремля закарбує своє ім`я у всесвітній історії на рівні з шістьма іншими одіозними політичними фігурами.

Серед них - президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо, кенійський політик Ухуру Кеніата, президент Судану Омар аль-Башир, лідер Лівії Муаммар Каддафі, президент Ліберії Чарльз Тейлор та колишній президент Сербії Слободан Мілошевич. Двох з них виправдали, двоє померли, ще один чекає на видачу до Гааги.

У 2001 перед Міжнародним трибуналом щодо воєнних злочинів у колишній Югославії повстав тодішній президент Сербії, Слободан Мілошевич. Його звинуватили в етнічних чистках, депортації цивільного населення, злочинах проти людяності, порушенні правил ведення війни та недотриманні Женевських конвенцій. Він помер у в'язниці ООН у Гаазі, не дочекавшись вироку.

Омар аль-Башир, колишній президент Судану, став першим главою держави ордер на арешт якого видав Міжнародний суд у Гаазі під час правління політика. У 2008 році його звинуватили в організації геноциду. У 2019 політика відсторонили та заарештували. Гаазі поки що не видали.

У 2011 ордер на арешт отримав Муаммар Каддафі. Через злочини проти людяності, зокрема накази про розстріл демонстрантів, які влаштовували акції протестів всередині країни. Йому вдалося уникнути суду через смерть. Каддафі вбили лівійські повстанці.

Того ж року в Абіджані французький спецназ штурмував бункер президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо, взявши його у полон та передавши до рук опозиції. 30 листопада він постав перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Його звинуватили у причетності до масових вбивств та зґвалтувань. Проте у 2019 Міжнародний суд виправдав Гбагбо.

Ліберійський диктатор Чарльз Тейлор став першим главою держави, якого вдалося засудити. Тейлора визнали винним у пособництві та підбурюванні до воєнних злочинів та у співучасті у злочинах проти людяності. У 2012 його ув`язнили на 50 років