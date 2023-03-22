"Дякую за захист України": Зеленський відвідав поранених воїнів у лікарні на Донеччині [ Редагувати ]
У середу, 22 березня, президент України Володимир Зеленський на Донеччині відвідав наших воїнів, які проходять лікування після поранень.
Дякую за захист України і бажаю швидкого одужання. Хочу подякувати представникам Медичних сил Збройних Сил України за фаховість, за роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу. Ви захищаєте її на своєму фронті.
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