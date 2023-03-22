Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольский район та пошкодили електромережі (фото) [ Редагувати ]
У середу, 22 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні за день ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району. Обстрілював її з безпілотників та важкої артилерії. Люди вціліли", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Марганці снаряди пошкодили адмінбудівлю та два приватні підприємства. В одному з сіл громади - легкову автівку та господарську споруду.
"Рятувальники працюють на місці "прильотів". Обстежують території, уточнюють інформацію", - додав глава області.
по темі
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Вільнюса, яку очолює мер міста Реміґіюс Шимашюс
Російська федерація обов'язково отримає відповідь за кожен удар по українських містах
Служба безпеки в Одесі затримала двох інформаторів російських спецслужб. Зловмисники розвідували для ворога позиції ППО та переміщення українських військових
Російська загарбницька війна в Україні не може завершитися швидко. Оскільки з її наслідками доведеться ще довго розбиратися
За минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати міста Донецької області