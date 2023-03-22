У середу, 22 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні за день ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району. Обстрілював її з безпілотників та важкої артилерії. Люди вціліли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Марганці снаряди пошкодили адмінбудівлю та два приватні підприємства. В одному з сіл громади - легкову автівку та господарську споруду.

"Рятувальники працюють на місці "прильотів". Обстежують території, уточнюють інформацію", - додав глава області.