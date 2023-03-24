ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за добу: армія рф зазнала найбільших втрат [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок п'ятниці, 24 березня, українські військові ліквідували за добу 1020 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 169 170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки, 23 ББМ і дві ракети та 5 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано;
- танків - 3574 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин - 6921 (+23) одиниць;
- артилерійських систем - 2616 (+8) одиниць;
- РСЗВ - 511 (+0) одиниць;
- кошти ППО - 276 (+3) одиниць;
- літаків - 305 (+0) одиниць;
- вертольотів - 290 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5) одиниць;
- крилаті ракети - 911 (+2) штук;
- кораблі/катери - 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5464 (+12) одиниць;
- спеціальна техніка - 277 (+4) одиниць.
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