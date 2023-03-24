Окупанти обстріляли Дніпропетровську область [ Редагувати ]
У п'ятницю, 24 березня, російські військові обстріляли два райони Дніпропетровської області та пошкодили базу відпочинку.
Про це заявив глава Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Агресор продовжує чинити терор мирного населення. Протягом дня армія РФ кілька разів вдарила по Нікопольському району. Атакували три громади - Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь.
Зазначається, що окупанти також обстріляли Великомихайлівську громаду, що в Синельниківському районі.
Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала будівля бази відпочинку, зачепило та електромережі. Всюди минулося без постраждалих.
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