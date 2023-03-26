Національна гвардія України відзначає професійне свято [ Редагувати ]
І ми продовжуємо говорити про Національну гвардію України, яка сьогодні відзначає професійне свято. Із перших хвилин повномасштабного вторгення нацгвардійці разом із Збройними силами стоять на захисті суверенітету України. На яких напрямках воюють? Скільки нацгвардійців у військах? Олена Логінова зібрала справку.
Зараз в лавах Нацгвардії служать понад 90 тисяч військових. Як самостійна силова структура Нацгвардія почала існування ще у 1991 році. Потім була розформована та знову відроджена 2014 року після незаконної окупації Криму та загостренням ситуації на сході України.
Тоді бійці нацгвардії брали участь в антитерористичній операції . З початку повномасштабної війни нацгвардійці чинять опір ворогу на лінії зіткнення, знищують ворожі повітряні цілі, проводять розвідку...
Вони брали участь і в обороні Києва та Харківщини. Натепер стоять на захисті Бахмуту.
І зараз на базі підрозділів Нацгвардії формують штурмові бригади - "Гвардії наступу" для звільнення тимчасово окупованих територій України. Це вісім професійних штурмових бригад - "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та найбільш відомий "Азов".
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