Вночі окупанти обстріляли Краматорськ: атаковано підприємство, школа, дитсадок [ Редагувати ]
Вночі у вівторок, 28 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував підприємство, дитсадок та школу.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ - пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв", - написав він.
Крім того, мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного удару по місту: пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства.
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