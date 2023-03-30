"Це бійня для росіян": генерал США назвав кількість "вагнерівців" у Бахмуті [ Редагувати ]
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У боях за Бахмут Донецької області залучені близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Також там воюють десь 20-30 тисяч завербованих рекрутів.
Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє CNN.
"Зараз вони ("вагнерівці" - ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тисяч або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць", - каже Міллі.
Американський генерал зазначив, що група найманців зазнає величезних втрат в районі Бахмута, назвавши бій за місто "бійнею" для росіян.
"Українці ведуть дуже ефективну оборону, яка, як доведено, дуже дорого обходиться росіянам. Приблизно за останні 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього. Тож це бійня для росіян. Вони отримують удари в районі Бахмуту, і українці воюють дуже, дуже добре", - підкреслив Міллі.
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