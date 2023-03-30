У боях за Бахмут Донецької області залучені близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Також там воюють десь 20-30 тисяч завербованих рекрутів.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє CNN.

"Зараз вони ("вагнерівці" - ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тисяч або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць", - каже Міллі.

Американський генерал зазначив, що група найманців зазнає величезних втрат в районі Бахмута, назвавши бій за місто "бійнею" для росіян.

"Українці ведуть дуже ефективну оборону, яка, як доведено, дуже дорого обходиться росіянам. Приблизно за останні 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього. Тож це бійня для росіян. Вони отримують удари в районі Бахмуту, і українці воюють дуже, дуже добре", - підкреслив Міллі.