Знати про потужності ворога, щоб бути сильнішими. Полковник поліції, командир буковинського КОРДу Олег Лакуста - вимогливий, безкомпромісний і вмотивований. За досягнення на полі бою, зачистки української землі від окупантів спецпризначенця відзначили найвищою державною нагородою "Герой України" із врученням ордену "Золота зірка". Він розповів, кому присвячує нагороду, що живить бойовий дух.

За більш як 20 років служби в правоохоронних органах під його керівництвом пройшли сотні спецоперацій із затримання особливо небезпечних злочинців. Керівник спецпідрозділу Нацполіції КОРД у Чернівецькій області, Олег Лакуста понад усе цінує свободу і незалежність. Що агресор не зупиниться і прагнутиме знищити Україну, спецпризначенець зрозумів ще у 2014.

Олег Лакуста, керівник управління КОРД ГУНП в Чернівецькій області:

Не варто недооцінювати ворога. Завжди потрібно постійно передбачати, що він буде краще підготовлений, більше вмотивований, краще озброєний. Ми повинні знати в десять разів більше, ніж те, що нам прийдеться робити.

Тому кожен день КОРДівців проходить у тренуваннях. З початку повномасштабного вторгнення спецпризначенці охороняли об'єкти критичної інфраструктури на території Буковини.

Олег Лакуста, керівник управління КОРД ГУНП в Чернівецькій області:

Після того, як з'ясувалася ситуація по області, був наказ на створення зведеного підрозділу. І ми продовжили нести службу у зведеному підрозділі "Сафарі". Виконували завдання на території Київської, Харківської, Сумської й Запорізької областей.

Наприкінці 2022 року під Бахмутом у протистоянні з "вагнерівцями" полковник дістав поранення від артилерійського обстрілу. За бойові досягнення Президент вручив йому найвищу державну нагороду "Герой України" з орденом "Золота зірка".

Олег Лакуста, керівник управління КОРД ГУНП в Чернівецькій області:

Ця нагорода належить всім захисникам України. Тому що один в полі не воїн.

Нагорода командира заслужена, впевнені його бійці.

Спецпризначенець управління КОРД ГУНП в Чернівецькій області:

Як людина, можу сказати, що він є приклад для мене, для всіх нас, ми його підтримуємо. Він є і наставником для нас всіх.

Полковник ретельно підходить до відбору працівників підрозділу. І усвідомлює, що відповідає за їхні життя.

Спецпризначенець управління КОРД ГУНП в Чернівецькій області:

Всі завдання, які він перед нами ставить - вони реальні. Всі задачі оговорюються, правильно поставлені.

Попереду в Олега Лакусти операція і відновлення. А далі знову у стрій.

Олег Лакуста, керівник управління КОРД ГУНП в Чернівецькій області: