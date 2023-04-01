Українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута і продовжує утримувати стратегічно важливе місто. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

31 березня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що вони вели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), самої Кремінної, Діброви (5 км). на південний захід від Кремінної), Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної), Григорівки (9 км на південь від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Берестового (30 км на південь від Кремінної).

У Луганській обласній військовій адміністрації України 31 березня зазначили, що за минулу добу на цьому напрямку російсько-українські війська відбулося 20 бойових дій. російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували Стельмахівку та Невське (20 км на північний захід від Кремінної).

Колишній міністр внутрішніх справ так званої "ЛНР" Віталій Кисельов опублікував кадри, як нібито снайпери 3-ї окремої бригади спеціального призначення (Спецназу) Головного управління Генштабу ЗС рф (ГРУ) діють поблизу Кремінної. Поширення відеозаписів 3-ї бригади спецназу за останні кілька днів може свідчити про те, що вони розгорнулися в цьому районі нещодавно і допомагають підтримувати виснажені підрозділи Західного військового округу (ЗВО), які були віддані вирішальним операціям у цьому районі з початку 2023 року.

На кадрах, оприлюднених українськими військовими наприкінці лютого 2023 року, видно наслідки відбиття українськими військами атаки 237-го гвардійського повітряно-десантного полку (76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії) поблизу Кремінної. Міністерство оборони (МО) росії заявило, що підрозділи російського Центрального угруповання військ (ЦВО) завдали поразки українським військам під Дібровою.

Бої на Донбасі

російські війська продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях і досягли успіхів у місті станом на 31 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують прапор групи "Вагнера" на будівлі в центрі Бахмута в межах кількох кварталів (в межах 400 метрів) від будівля міської адміністрації.[25] російські "воєнкори" стверджували, що війська "Вагнера" продовжували атакувати північний і південний Бахмут і безуспішно намагалися наступати на захід у напрямку до Хромового.

Один відомий військовий блогер зазначив, що «Вагнеру» не вдається досягти значного прогресу в Бахмуті і що всі атаки в місті та навколо нього безуспішні. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що немає жодних ознак того, що українські війська залишають Бахмут, стверджував, що група "Вагнера" не звітує про повний обсяг власних здобутків у Бахмуті, і закликав звичайні російські сили навколо Бахмута продовжувати утримувати фланги і підтримувати операціїї в місті.

У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжили штурм міста Бахмут і провели додаткові безуспішні наступальні дії на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (12 км на північний захід).

Українські війська відновили позиції навколо Бахмута, і українські чиновники продовжують наголошувати на важливості продовження оборони України в цьому районі 31 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, свідчать про те, що українські війська провели контратаку на південний захід від Бахмута та відновили втрачені позиції на південь від Іванівського ( близько 7 км на південний захід від Бахмута).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 31 березня заявила, що віддана оборона України Бахмута стала "найдорожчою" російською спробою за період війни та зазначила, що "час, озброєння, техніка та величезні втрати, витрачені противником на захоплення Бахмута не виправдовує себе з точки зору військової доцільності".

Заява Маляр підтверджує оцінку ISW про те, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно надійною до тих пір, поки українські війська змушують російські війська відводити живу силу та техніку без українських. війська зазнають надмірних втрат. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 31 березня повідомив, що російські війська на окремих ділянках Бахмута помітно нервують через те, що час не проти них, і у них менше людських ресурсів для штурму українських позицій.

31 березня російські війська продовжували наступ на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Опубліковані 31 березня геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися у Веселе (6 км на північ від Авдіївки).

російський "воєнкор" стверджував, що російські війська здійснили штурм поблизу Степового (9 км на північний захід від Авдіївки) та Кераміка (15 км на північний захід від Авдіївки) і розпочали наступальні операції на західні частини Авдіївки. Він стверджував, що тривають бої під Первомайським (11 км на південний захід від Авдіївки) і що російські війська штурмували українські позиції в західній Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки).

Також він стверджував, що біля Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки) діє батальйон так званої "ДНР" "Сомалі" 1-го армійського корпусу, а українські сили вели штурм у напрямку Пісків (9 км на південний захід від Авдіївки). Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії під самою Авдіївкою; за 14 км на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Новокалинового та Степового; і в межах 27 км на південний захід від Авдіївки біля Сіверного, Водяного, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

31 березня російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області. Речник Східного угруповання військ росії Олександр Гордєєв заявив, що російські війська відбили українську розвідку в невизначених районах західної частини Донецької області. російський "воєнкор" заявив, що елементи БАРС-23 (російський бойовий резерв країни) воюють поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

Українські удари по районах зосередження росії на півдні України, ймовірно, змусять російське угруповання в цьому районі змінити тактику, щоб уникнути ризику ударів. 31 березня Південне оперативне командування Збройних сил України заявило, що російські війська в цьому районі розосереджуються та розосереджують війська та техніку, щоб не подати цілі.

У Південному оперативному командуванні Збройних сил України також зазначили, що за минулу добу українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох районах російського зосередження. На відео з геолокацією, опублікованому 30 березня, видно український удар по російській системі радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Новій Каховці. російські джерела стверджували, що російські та українські сили вели взаємний обстріл через річку Дніпро та що українські сили обстрілювали позиції росіян на східному (лівому) березі Херсонської області.

31 березня російські війська продовжували регулярні обстріли Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У Дніпропетровській області зазначили, що російські війська ввечері 30 березня завдали ударів по Нікополю з безпілотників "Шахед".