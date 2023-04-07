Де брати боєприпаси? Країни ЄС не можуть домовитися щодо закупівлі мільйона найбільш ходових 155-міліметрових снарядів для ЗСУ. На них, нагадаю, Євроспілка виділить 2 мільярди євро. Суперечка полягає в тому, з ким укладати угоди на виробництво - тільки з європейськими компаніями чи вони будуть відкриті й для зовнішніх гравців.

Зокрема, залишити гроші в Євроспілці воліє Франція. При цьому Париж уже узявся завантажувати військові підприємства. Як вони справляються зі зростанням попиту? Дивіться в матеріалі наших журналістів.

Війна в Україні дала друге дихання французькому військовому заводу "Forges de Tarbes". Високий попит на набої для ЗСУ змусив історичний арсенал відкласти цивільні замовлення, якими перебивався останнім часом, і знову взятися за добре знану справу. Це єдине у Франції підприємство, що спеціалізується на виробництві корпусів для найбільш ходового 155-міліметрового калібру.

Ентоні Сесброн, заступник директора заводу "Forges de Tarbes":

Ситуація в Україні чітко показала, що існує потреба в суверенітеті. А отже, у зміцненні промислового сектору, який виробляє боєприпаси, 155-міліметрові набої. Наш завод відіграє у цьому важливу роль. І це дозволило нам збільшити виробничі потужності, щоби задовольнити цей попит.

Колись "Forges de Tarbes" був гігантом індустрії з трьома тисячами персоналу. Однак після закінчення Холодної війни занепав. На сьогодні на заводі працює 30 робітників, але в планах - докупити обладнання та найняти людей, щоби за два роки з нинішніх 1,5 тисячі одиниць на місяць вийти на вдесятеро більший обсяг.

Нині на "Forges de Tarbes" відливають оболонки для набоїв під гаубицю CAESAR, що має надзвичайну точність ураження в радіусі 42 кілометри.

Але незабаром тут випускатимуть і корпуси під універсальніший набій 155-мм. Він стоїть на озброєнні НАТО та масово застосовується ЗСУ.

Цей завод - перша ланка у виробничому ланцюжку.

Далі начинка - на порохових складах у Бержераку, та остаточне оснащення на фабриці "Nexter" в центрі країни. Там теж готуються задовольняти стрімке зростання попиту.

Ерве Ле Бретон, директор заводу "Nexter Arrowtec":

По самих лише набоях до 2024 року ми збільшимо нашу потужність майже на 30% порівняно з тим, що було два роки, п'ять років тому.

Жером Гарнаш-Крейо, генеральний директор "Europlasma", материнської компанії "Forges de Tarbes":

Ми перейшли від ринку попиту до ринку пропозиції. Тобто сьогодні попит настільки високий через кризу в Україні, що нам потрібно відновити потік постачання, адже того, що йде в Україну вже замало.

Кон'юнктуру ринку добре розуміє французький президент. Він уже заявив про необхідність переходу у режим військової економіки. У березні Євросоюз узгодив виділення 2 мільярдів євро на постачання Україні мільйона снарядів до кінця року. А потім спільні закупівлі для відновлення арсеналів.

Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань внутрішнього ринку:

Необхідно мати можливість постачати ці боєприпаси. Ми маємо задовольнити запити українських органів оборони. А потім, очевидно, ми повинні будемо надати державам-членам можливість поступово поповнювати те, що вони передали Україні.

Водночас у Європі розуміють - для успішного контрнаступу та оборони Україна потребує ще більше набоїв.

Жером Гарнаш-Крейо, генеральний директор "Europlasma", материнської компанії "Forges de Tarbes":

Український попит, який сьогодні становить близько 2 млн одиниць на рік, це понад 5 тисяч на день, є набагато більший, ніж сукупні виробничі потужності всіх країн НАТО.

При цьому європейські партнери досі не можуть погодити, де брати набої. Франція наполягає - закупівля має відбуватися всередині ЄС. Цю ідею розділяють Греція та Кіпр, що не хочуть укладати угоди з Туреччиною. І ця суперечка, що, за інформацією видання Politico, виникла на останній зустрічі послів ЄС, гальмує закупівлі. Щоправда, дипломати таки дійшли згоди щодо передачі Україні боєприпасів з наявних на складах країн-учасниць. Очікується, що це рішення опублікують наступного тижня.