Сайт тимчасово недоступний. Німецькі державні установи та інституції стали мішенями масштабної хакерської атаки. Які портали припинили свою роботу? І хто може стояти за кібернападом? Дивіться у наступному матеріалі.

Офіційні сайти земельних урядів Німеччини, федеральних та регіональних міністерств та поліції. На цьому тижні всі ці вебсторінки користувачів не могли завантажити годинами. Кілька діб поспіль сайти зазнавали масштабних кібератак. Вкрасти важливі дані хакерам не вдалося, утім, вони користувачів паралізували роботу десятків відомств. Постраждав і сайт із відбудови України, який нещодавно офіційно запустив німецький уряд. Такий собі віртуальний майданчик для всіх охочих допомогти нашій державі.

Сайт з відбудови України атакують, до речі, не вперше. Цю платформу Міністерство економічного розвитку Німеччини урочисто презентувало наприкінці березня. І відтоді її роботу постійно намагаються паралізувати кіберзлочинці. Одна зі спроб, наприклад, тривала майже сім годин. Німці впевнені - за цими атаками стоять проросійські хакери. Під підозрою група «Killnet».

Російський слід вбачають в усіх останніх хакерських атаках проти німецьких установ та інституцій. А останнім часом кількість віртуальних атак суттєво зросла. Наймасштабніший стався відразу після того, як Німеччина оголосила про передачу Україні танків "Леопард". Задля помсти російські хакери атакували сайти німецьких оборонних концернів, міністерств та аеропортів Дюссельдорфа, Ганновера, Ерфурта та Нюрнберга.

Атаки були одночасними та ідентичними. Хакери створили таку кількість зовнішніх запитів, що сервери просто не витримали. І від перевантаження зупинили свою роботу.

Про необхідність посилити кібербезпеку в Німеччині почали говорити відразу після повномасштабного нападу росії на Україну. Торік у жовтні з посади гучно звільнили очільника Федерального відомства з безпеки в галузі інформаційної техніки Анре Шьонбома. Чиновника, який відповідав кіберзахист держави, запідозрили у зв'язках з росією. А міністерка внутрішніх справ Німеччини оголосила про підвищення фінансування інформбезпеки та наміри найняти на роботу найкращих IT-фахівців.

Ненсі Фезер міністр внутрішніх справ Німеччини:

З огляду на загарбницьку війну росії проти України ми бачимо, наскільки тісно взаємопов'язані зовнішня та внутрішня безпека. Особливо це стосується кібербезпеки. Ми бачимо, що для держави важливі безпечні цифрові системи, процеси та структури. Інвестиції в нашу кібер- та інформаційну безпеку - пріоритет.

В офіційному Берліні бояться, що російські хакери не обмежуються атаками на сайти та портали. І рано чи пізно візьмуться за критичну інфраструктуру.