Окупанти гірші за ІДІЛ: як відреагував світ на чергове звірство рашистів [ Редагувати ]
Злочин, який не підлягає здоровому глузду. Відео зі стратою українського воїна - обезголовленням його росіянами - вже засудили в ООН та Європі. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розіслав шокуючі кадри колегам з інших країн та звернувся до посадовців з відповідними листами. Щоби росію-терористку таки викинули з Ради безпеки ООН, де вона просто немає морального права перебувати.
Тож, як реагує світ на жахаючий злочин? І хто порівняв російських військових з бойовиками ІДІЛ? Катерина Кравець розкаже.
Жах та шок. В ООН наполохані відео зі стратою українських полонених та вимагають покарати винних.
Стефан Дюжаррік, речник ООН:
На жаль, це не поодинокий випадок. В недавніх доповідях моніторингова місія ООН зафіксувала цілу низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Найменші порушення мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності. Я говорив с генсеком ООН, він сказав, що нажаханий цим відео. І підтримує заклик покарати винних в цих злочинах.
Якщо підтвердиться достовірність обезголовлення українського військовополоненого, це буде ще одним доказом порушення російською армією норм Женевських конвенцій, Міжнародного гуманітарного права та фундаментального права - заявили в Брюсселі.
Набіла Массралі, речниця Єврокомісії:
ЄС підтверджує свою готовність притягти до відповідальності всіх виконавців і посібників воєнних злочинів, скоєних в контексті агресивної війни росії проти України. росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин.
А чеський президент порівняв російських злочинців з терористами ІДІЛу.
Якщо це підтвердиться, то російські військові стають поруч з "Ісламською Державою", яку ми всі повинні засудити.
Тим часом у вітчизняному МЗС закликали витурити країну-агресорку з ООН.
Це абсурд, що росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини.
Свою заяву поширило Постійне представництво України при ООН.
На тлі обурливого злочину, головування російської федерації у Раді Безпеки ООН виглядає вкрай цинічним та шкодить авторитету та можливостям цього органу. Країна, яку Генеральна Асамблея ООН визнала державою-агресором, країна, яка продовжує вчиняти злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, не повинна керувати діяльністю органу ООН, на який покладено першочергові функції - відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Ми покладаємося на тверду та рішучу позицію держав-членів ООН у засудженні російських воєнних злочинів та розгляді питання про несумісність дій Російської Федерації з поняттям "миролюбна держава" у значенні статті 4.
Водночас в естонському МЗС наголосили: після подібних відео не може й бути мови про участь російських спортсменів в міжнародних змаганнях.
І ми все ще говоримо про якусь потребу діалогу та спільних змагань на Олімпійських іграх? Про що взагалі може бути мова? Естонія поруч з Україною і продовжить підтримувати Україну. До її перемоги.
У міноборони України закликали не поширювати відео вбивства українського захисника. Досудове розслідування розпочала СБУ.
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