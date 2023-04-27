Український сапер позивається проти російських окупантів. Боєць із Чернівців звинувачує рф у своєму каліцтві і хоче притягнути країну-агресорку до відповідальності. Таким чином закликає й інших військових та цивільних , які постраждали від дій агресора, йти до суду. Історія Олександра Сапунова - далі.

Колишній директор ринку у Чернівцях став на захист країни від від російського окупанта одразу після початку великою війни - 3 березня 2022-го. Чоловік сам прийшов до військкомату. Після навчань Олександр Сапунов став сапером у 92 окремому батальйоні Чернівецької тероборони.

Брєд, що кажуть, що не страшно. Страшно так, що я не можу вам передати, але ти мусиш виконувати свою роботу..

Чоловікові довелося розміновувати Харківщину після деокупації. Усе навколо було нашпиговане зброєю та вибухівкою.

Олександр Сапунов, сапер:

Тікали дуже швидко. Нам місцеві казали, що ввечері вони ще шашлики смажили, а зранку дуже швидко покидали населений пункт. Ми оглядали місця їхньої дислокації, де вони жили, позиції. У підвалах, де жили, у людей в підвалах склади БК тримали. Там міни 120-ті, що хочеш. Тут вони живуть, тут вийшли, напевно, з міномету постріляли. Навколо танки стояли.

Коли житель Нової Гусарівки попросив сапера оглянути його подвір'я, Олександр наступив на протипіхотну фугасну міну – "пелюстка". Вона досі на озброєнні збройних сил рф, попри заборону Оттавськоі конвенції.

Олександр Сапунов, сапер:

Зайшов на подвір'я, піхотинцям всім сказав покинути, вони чекали за воротами. Я зайшов, подивився, що ми хотіли знешкодити. Подивився - поруч дерево, для укриття ідеальне місце. І коли я ліву ногу поклав біля дерева, стався вибух. І потім опустив очі донизу, зрозумів, що точно не контузія.

Побратими наклали на ногу турнікет і відвезли бійця до шпиталю. Але частину ноги довелось ампутувати. Після лікування 46-річний військовий вчиться ходити на тимчасовому протезі. Олександр нині наполегливо тренується.

Не менш наполегливо сапер продовжує боротьбу з окупантом. Він звернувся до поліції з вимогою почати кримінальне провадження проти рф. А адвокати військового подали позов до Європейського суду.

Олександр Сапунов, сапер:

лапін чи шойгу, чи путін. Мені все одно. рф своїми діями призвела до того, що в мене не стало ноги. І це перший етап. Після цього етапу наступає інший етап. В мене є деякі питання до цього всього. В зв'язку з тим, що в мене немає частини ноги - це фінансовий тягар не на мою державу має бути, не на вас, не на моїх дітей. Це питання мене і рф.

Від початку повномасштабного вторгнення лише у Чернівцях представники Української Гельсінської спілки з прав людини зібрали сотні свідчень, які стали доказовою базою воєнних злочинів рф.

Микола Дубець, представник Української Гельсінської спілки з прав людини у Чернівцях:

В нас, наприклад, була жінка, яка накривала своїх дітей і снаряд пролетів через хату і відірвав їй руку. Ми звернулись, встановили факт отримання каліцтва внаслідок збройної агресії рф, в судовому порядку. Після того, як був захоплений Маріуполь, дуже багато було відео зі сторони рф, де люди говорили, що обстріл був ЗСУ. Люди, які розповідають, звідки це летіло, хто стріляв, як це було - вони чітко підтверджують, що обстріл відбувався зі сторони "днр", "лнр", тобто, російська агресія. Ті факти злочинів, які відбулись, потім будуть спрямовані у певному позові до Міжнародного кримінального суду.

Щоправда, зібрані факти стосуються винятково цивільних.

Микола Дубець, представник Української Гельсінської спілки з прав людини у Чернівцях:

По цивільним це буде дуже добре працювати. По військовим - одна річ. Ми говоримо відносно того, що особа є військовим і сама війна передбачає отримання певних поранень. Якщо він вважає, що його право порушене, він має право звертатись.

Олександр має намір таки досягти свого.

Олександр Сапунов, сапер:

Як в Статуті пишуть: власним прикладом продемонструвати, як треба відстоювати свої інтереси, у своїй державі. Опираючись на Закони своєї держави, тому що вони порушені, вони попрані.

Боротись з агресором, звертатись до поліції і свідчити у будь-якому випадку потрібно, кажуть правозахисники.