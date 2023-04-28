На Вінниччині заборонили УПЦ МП [ Редагувати ]
Вінницька обласна рада на сесії 28 квітня розірвала договори оренди земельних ділянок з Українською православною церквою Московського патріархату. Про це повідомляється на сайті облради.
28 квітня на сесії облради депутати ухвалили рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Вінницької області". Воно стосується діяльності на території Вінниччини УПЦ у єдності з московським патріархатом.
У рішенні обласної Ради зазначено, що воно ухвалюється через антиукраїнську та антидержавну позицію переважної більшості релігійних організацій Української православної церкви у єдності з московським патріархатом, а також через непоодинокі факти колаборації з державою-окупантом.
Крім цього, обласна Рада посилається на рішення Конституційного суду від 27 грудня 2022 року, яким він визнав закон, що зобов'язує УПЦ МП вказати у своїй назві її приналежність до росії, таким, що відповідає Конституції.
Голова Вінницької облради В'ячеслав Соколовий заявив:
Триває повномасштабна війна росії проти України. І в нашій державі - не місце колаборантам і зрадникам, які діють "під крилом" російської церкви та пропагують ідеологію ворога. Московська церква має бути заборонена! Не тільки на Вінниччині, але й на всій території країни. Своє слово обов’язково має сказати Верховна Рада. Саме на рівні держави мають бути врегульовані питання неможливості існування релігійних організацій, які підтримують окупанта. У московської агентури не повинно бути жодної можливості для реваншу. Для цього потрібен закон!
Тож ми вдруге звернулися до парламенту та закликали народних депутатів невідкладно розглянули відповідні законопроєкти. А ми вже сьогодні робимо все необхідне, щоб на Вінниччині московської церкви не стало якнайшвидше. Протягом останніх років обласною Радою з цією церквою не були подовжені попередні та не укладалися нові договори оренди будівель та землі, які є спільною власністю територіальних громад.
Своїм рішенням обласна Рада припиняє договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та забороняє будь-яке користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями УПЦ в єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться за межами України у державі, що здійснює військову агресію проти України.
На сесії депутати підтримали пропозицію звернутися до територіальних громад Вінницької області щодо припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборони користування майном, що є власністю територіальних громад із релігійними організаціями Української Православної Церкви у єдності з московським патріархатом.
Крім цього, обласна Рада рекомендує Вінницькій обласній військовій адміністрації провести інвентаризацію земельних ділянок та релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності та передані в користування релігійним організаціям УПЦ в єдності з московським патріархатом та іншим релігійним організаціям афілійованим із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться за межами України у державі, що здійснює військову агресію проти України.
Депутати також звертаються до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду проєктів законів, які остаточно на законодавчому рівні заборонять діяльність російської церкви в Україні. Це вже друге звернення обласної Ради 8 скликання до центральних органів влади з цього питання. Перше було ухвалено 25 листопада 2022 року.
Нагадаємо, 1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних з росією.
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