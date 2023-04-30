У Бахмуті загинув журналіст Володимир Мукан [ Редагувати ]
29 квітня у Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув журналіст Володимир Мукан, черкащанин, молодший лейтенант ЗСУ. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.
До війни Володимир працював журналістом і редактором у "Газеті по-українськи", журналі "Країна" та інтернет-порталі Gazeta.ua.
У Навчально-науковому інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка твердять:
Таку правильну людину за поглядами треба ще пошукати. Він був націоналістом у хорошому розумінні. Любив українське й Україну. Успішний PR-менеджер, власник агенції комунікацій, співорганізатор "Old Сar Land", аспірант, випускник і співробітник Навчально-наукового інституту філології, автор ідеї "Філологічного календаря".
Таким був Володимир Сергійович Мукан, 35-річний молодший лейтенант ЗСУ, зразковий чоловік нашої колеги Анни Мукан, співробітниці відділу зв’язків із громадськістю ННІФ, і батько двох синів - Андрійка та Ярослава.
Журналіст Володимир Мукан казав, що хоча він - людина мирної професії, та коли біда прийшла в нашу державу, не зміг бути осторонь. Хотів, аби через роки двом його синам не довелося воювати.
Володимир брав участь у мовному Майдані 2012 року, протестуючи проти двох державних мов в Україні та в Революції Гідності 2013-14 року. А на початку повномасштабної війни записався до лав добровольців. Після проходження навчання потрапив у зону бойових дій, воював у Попасній на Луганщині, потім служив до контрнаступу на Харківщині.
Буквально декілька днів тому Володимир отримав офіцерський погон.
Володимир Мукан став 57-им медійником, вбитим російськими окупантами.
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