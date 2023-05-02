Закликаємо українців, якщо є така можливість, виїжджати через треті країни з регіону. У нас немає зараз переходу, всі вони закриті. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог наносив по нам ракетні авіаційні удари та інші артилерійські удари по нашим містам: Гуляйполе, Малинівка, Оріхів. Є поранення неважкі - 4 особи. Цілять по цивільній інфраструкті, по помешканням нашим, по домівкам, господарчим спорудам. Хаотично", - розповів Малишко про оперативну ситуацію в регіоні.

Також він прокоментував інформацію щодо імовірного планування втечі окупантів та колаборантів з регіону.

"Вони вже збирають списки людей, в тому числі і тих колаборантів. Рахують куди будуть їхати чи повертатись. Ну, "скатертью дорожка", - сказав Малашко.

Начальник Запорізької ОВА розповів і про ситуацію на ЗАЕС.

"Там знаходяться представники МАГАТЕ, які також контролюють ситуацію. По нашій інформації, на сьогодні ЗАЕС не працює, вона живиться від нашої електромережі. А з приводу зберігання зброї, так, є. Вони проводять там якісь свої навчання, залякують робітників, заставляють брати російські паспорти. Створюють певний тиск. У них є план паспортизації, який має йти для них успішно. Тому вони і заставляють наших українців навіть силою. Деякі люди після цього навіть зникають", - резюмував Малашко.

Він додав: "Ми закликаємо українців, якщо є така можливість, виїжджати через треті країни. У нас немає зараз переходу, всі вони закриті".