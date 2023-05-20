Санкції G7 проти росії: на що будуть спрямовані нові обмеження [ Редагувати ]
Країни G7 введуть нові санкції проти країни-агресора - росії. Про те, які важелі тримають у руках партнери України і що з них найбільше натисне на росію в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів радник Офісу Президента Владислав Власюк.
"Перше - це нові технології електроніки для того, щоб росія втратила спроможність у своєму військово-промисловому комплексі, друге - це гроші, енергетичний центр - це основні важелі. Тобто всі санкції спрямовані або на зменшення можливостей військового потенціалу, або на те, щоб забрати усі гроші", - зазначив Власюк.
Він додав: "Деякі санкції працюють на все одразу. Тобто якщо ми беремо фінансові санкції, вони гальмують і ВПК, і надходження коштів".
по темі
Канада й Велика Британія поповнили санкційні переліки, Сполучені Штати внесли до чорних списків понад сто компаній і фізичних осіб. І заразом - заборонили експорт до росії та Білорусі побутової техніки, телефонів, навіть паперу і фарби.
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу завтра на неформальній зустрічі у Стокгольмі обговорять 11 пакет санкцій проти росії. Єврокомісія поставила за ціль закрити лазівки, які кремль використовує для обходу санкцій.
Саміт G7 надважливий для України. Це - потужний візит, адже там одразу 4 європейських країни, які мали б розставити акценти щодо підтримки України
Через активні дії ворога на сході, Харківський національний університет внутрішніх справ релокували. Нині тисячі курсантів продовжують навчання у кількох містах: Вінниці, Сумах та Кам'янець-Подільському.
Броньовані американці вже в Німеччині. Навчальні танки «Абрамс», на яких проходитимуть підготовку українські військові прибули до Баварії.