Країни G7 введуть нові санкції проти країни-агресора - росії. Про те, які важелі тримають у руках партнери України і що з них найбільше натисне на росію в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів радник Офісу Президента Владислав Власюк.

"Перше - це нові технології електроніки для того, щоб росія втратила спроможність у своєму військово-промисловому комплексі, друге - це гроші, енергетичний центр - це основні важелі. Тобто всі санкції спрямовані або на зменшення можливостей військового потенціалу, або на те, щоб забрати усі гроші", - зазначив Власюк.

Він додав: "Деякі санкції працюють на все одразу. Тобто якщо ми беремо фінансові санкції, вони гальмують і ВПК, і надходження коштів".