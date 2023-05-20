Вони дарують друге життя зброї, яка через артобстріли російських окупантів - зазнає руйнувань. Колеги з військового телебачення - зняли репортаж в цехах, де ремонтують танки та іншу броньовану техніку.

Броньовані звірі стріляють по позиціях російських окупантів! Складається враження, що ці танки просто не пробивні, однак ворожа арта їх ранить. Машини доводиться ремонтувати!

На передовій ремонтно-відновлювальний батальйон дарує друге життя зброї

Євгенія Гордієнко, воєнний кореспондент:

Є лікарі, які лікують душу, є лікарі, які лікують травми, а сьогодні ми завітали до людей, які лікують техніку. Ремонтно-відновлювальний батальйон може повернути до життя все, що їздить і стріляє.

Ці хлопці можуть полагодити геть усе. Техніку західного й вітчизняного зразка, стрілецьку зброю. Військовослужбовець "Крим" веде нас до цеху, де лікують броньованих велетнів.

Позивний "Крим", військовослужбовець Збройних сил України:

На даному об'єкті ми проводимо поточні та середні ремонти танків типу Т-72 та Т-64.

Найчастіше техніка потрапляє сюди після артобстрілів або наїздів на міни. Бувають й звичайні поломки. На кожну машину призначають окрему команду.

Позивний "Крим", військовослужбовець Збройних сил України:

Складається акт дефекті, в якому вказано, які поломки є безпосередньо на цій техніці. Потім приступаємо до ремонту.

Євген дарує танкам друге життя. З початку повномасштабної війни майстер відремонтував вже понад півсотні броньованих звірів.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

З танками взагалі не мав ніякої справи. Я моряк, моторіст, тобто деякі принципи роботи двигунів я маю. Зараз в принципі хлопці відкриють моторне відділення, і поставлять паливну трубку, якої в нас не вистачало.

Євгенія Гордієнко, воєнний кореспондент:

Найприємніше в роботі ремонтника, перевіряти машину на справність. Сили крутити гайки у мене не вистачило, тому з задоволенням її просто обкатаю і перевірю, як все працює.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Обкатуємо з напарником, тому що потрібно, щоб один сидів, а другий слідкував за датчиками температури води, температури масла, тиску у двигуні.

А в цьому цеху ремонтують легкоброньовану техніку та вантажівки. Тут стоїть машина, яка обладнана токарним станком і завдяки генератору може працювати навіть в польових умовах.

За цей місяць близько для ста сорока одиниць ми провели обслуговування та відремонтували.

Відновлюють хлопці й стрілецьку зброю - автомати, кулемети, гармати.

Позивний "Крим", військовослужбовець Збройних сил України:

Основне завдання підрозділу - це обслуговування на виїзді безпосередньо, або близь лінії зіткнення, або в 5-кілометровій зоні. В стаціонарних умовах проводяться ремонти тих, яких вже прям геть заїздили.

Працюють майстри цілодобово. Найкраща мотивація для них - вдячність побратимів!