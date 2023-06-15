Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", чому не можуть довгий час обрати генерального секретаря НАТО та хто має очолити Альянс.

"Вимоги до посади підвищені, тому що йде війна. Потроху продовжили час повноважень нинішнього генерального секретаря. Зараз зрозуміло, що війна триває і буде ще довго тривати, через те неможливо точно сказати, які мають бути критерії до нового секретаря НАТО.

Я думаю, що оберуть придатну людину, відповідну людину, якісну людину. Але вже є розуміння того, що це має бути людина рішуча та з бачення перспектив і жорсткою позицією, довірою. Також людина має втілювати порядок денний та стратегічну концепцію НАТО. Думаю, будуть гарні кандидати та нормальний генеральний секретар", - сказав він.