Над захистом свого неба від потенційних ворожих атак працює не тільки Німеччина.

Протиракетний щит вартістю майже 5 мільярдів євро. Німеччина закуповує комплекси протиракетної оборони, щоб захистити себе та сусідів. Чому саме зараз? І які саме системи ПРО планує придбати офіційний Берлін? Розкаже Тетяна Логунова.

Тепер уже офіційно. Після року вагань, розрахунків та переговорів з партнерами Німеччина починає розбудову протиракетного щита. На цьому тижні бюджетний комітет Бундестагу погодився виділити пів мільярда євро на закупівлю комплексів протиракетної та протиповітряної оборони. Це тільки перший транш. Щоб захистити небо від ворожих ракет, німці планують витратити 5 мільярдів євро. І в ідеалі створити свій аналог ізраїльського "Залізного купола".

Про необхідність створення протиракетного щита - у Німеччині вперше заговорили торік у березні, одразу після повномасштабного нападу росії на Україну. Тоді канцлер Олаф Шольц оголосив: він починає переговори з Ізраїлем про купівлю комплексу протиракетної оборони "Стріла-3". Це - спільна розробка ізраїльських та американських концернів, яка є частиною мережі захисту "Залізний купол". Вона здатна перехоплювати балістичні ракети середньої та великої дальності на висоті понад 100 кілометрів. Ось як вона працює.

Кілька місяців переговори про закупівлю "Стріли-3" блокувала Рахункова палата Німеччини - її представникам було незрозуміло, де уряд планує встановити систему, і як довго триватиме підготовка локацій. Утім, врешті-решт фінансисти дали "зелене світло". Очікується, що угоду сторони укладуть до кінця цього року, а ще через два - комплекс введуть в експлуатацію. На ізраїльську "Стрілу-3" німці витратять 4 мільярди євро. Ще мільярд - піде на придбання систем ППО "Іріс-Т" німецького виробництва. Вони теж будуть одним із ключових елементів протиракетного щита.

Над захистом свого неба від потенційних ворожих атак працює не тільки Німеччина. Восени минулого року 15 країн НАТО домовилися про створення європейської системи протиповітряної оборони. Мета проєкту - об'єднати системи ППО різних держав в одну мережу і захистити Європу від балістичних та крилатих ракет, а також безпілотників.

Допомагає Німеччина й Україні. Офіційний Київ вже отримав дві надсучасні системи протиповітряної оборони "Іріс-Т" та зенітно-ракетний комплекс "Patriot". Нині ж німці пообіцяли передати нам 64 керовані ракети для ЗРК. Вони, за словами міністра оборони країни Боріса Пісторіуса, будуть надані негайно.