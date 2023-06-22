Для жителів Покрова встановили ліміт на воду: як виживають містяни в режимі тотальної економії [ Редагувати ]
Не більше 50 літрів на добу. Такий ліміт на воду встановили для жителів міста Покров, що на Дніпропетровщині. Після підриву греблі Каховської ГЕС уся Нікопольщина живе в режимі тотальної економії. Тож, як адаптується 52-х тисячне населення Покрова? Бачив Артур Терещенко.
Не знаю, який буде в нас врожай в даному році. Хоча початок року був дуже гарний.
Фермер Віталій Павлюк із розпачем дивиться на 30 гектарів соняшника, що цьогоріч засіяв на полі поблизу Покрова. Згадує: весна на Дніпропетровщині була із рясними дощами й обіцяла добрий врожай. Втім, після підриву греблі на Каховській ГЕС і зникнення водопостачання на Нікопольщині, прогнози змінилися.
Віталій Павлюк, фермер:
Ви бачите соняшник після прополки, в стадії росту, у фазі росту. Наразі йому потрібна технічна вода для того, щоб побризкати гербіцидом. Ми її на цей момент знайти не можемо.
З таким викликом фермери Херсонської та Запорізької областей, а також півдня Дніпропетровщини зіштовхнулися вперше. Та після обміління Каховського водосховища, не лише аграрії, а й сотні тисяч українців залишилися без води питної. Пані Людмила разом із чоловіком та онуком мешкають в одній із багатоповерхівок Покрова. На щоденні потреби родині необхідно щонайменше 40 літрів води. Тож щодня подружжя прямує до найближчого резервуару.
Людмила, жителька Покрова:
Після зриву, там на другий день нас попередили, щоб ми понабирали водичку. Хто скільки зміг, ми набрали, а потім якось вона все-таки пропала з крана. Дякуємо нашому меру, бачите, понаставляли нам бочки, ДСНС привозить, з Кривого Рогу нам прислали машину, з Чернігова по-моєму в поміч дали нам машину, яка воду возе. Ви ж бачите, черги невеликі. Всім достатньо. Води хватає.
А ось 77-річний пан Володимир, через поважний вік, воду для себе та дружини перевозить на багажнику двоколісного.
Володимир, житель Покрова:
Для туалету і приготовити їжу - літрів 60, тому шо раніше з бачка змивалось в туалет добре, а зараз відром.
Цього разу пенсіонер питною водою заповнив місткість у 25 літрів. Найскладніший етап, каже чоловік, підняти цінний вантаж до квартири на четвертому поверсі.
У 77 років оце рашка нам зробила "подарунок" - "освободила" нас від війни...
На відміну від сусіднього Нікополя, в Покрові на одну людину ліміт складає не 20, а 50 літрів води на добу. Пункти роздачі встановлені в найзручніших для городян місцях, переконують в мерії.
Ганна Відяєва, заступниця міського голови Покрова:
Майже 52 тисячі населення з урахуванням ВПО, яких понад 10 тисяч, залишились без питної централізованої подачі води. Місткості 5-кубові ми розставили по місту - це близько 22-х точок. Також створено 8 пунктів роздачі питної бутильованої води. І також 2 мобільних пункти - це по селах віддалених від нашого міста.
Керівництво Покрова в тісній співпраці з обласною владою відпрацьовує альтернативні варіанти забезпечення людей, в першу чергу, питною водою. З технічною ж ситуація дещо краща, адже поруч із містом є кілька затоплених кар'єрів, що утворилися після видобутку марганцевих руд.
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