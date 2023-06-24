Влучання по багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв внаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку в Солом’янському районі Києва - зросла до трьох.
Про це повідомляє в Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Як пише Клименко, станом на зараз відомо:
- 3 людей загинули;
- 8 травмовані;
- 24 особи врятовані співробітниками ДСНС.
Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці й рятувальники. Усім врятованим надається психологічна допомога.
"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - додає Клименко.
по темі
Дніпро зазнав повітряної атаки з боку рф у ніч на суботу, 24 червня
У Києві в результаті ракетної атаки рф у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження
Увечері 8 червня росія завдала ракетного удару по Умані Черкаської області
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія в ніч на 4 червня атакувала аеродром поблизу Кропивницького
російський президент-диктатор володимир путін найближчим часом звернеться до громадян через події, які наразі відбуваються на території країни