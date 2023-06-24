У ПВК "Вагнер" заявили про контроль над Ростовом-на-Дону і Воронежем. Агенство "Ройтерз" повідомляє, що цих містах найманці захопили військові об'єкти. Військова кампанія угруповання Пригожина триває відучора. В кремлі відреагували сьогодні зранку.

Державною зрадою назвав володимир путін дії Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер". Російський диктатор віддав наказ збройним силам рф: заколотників нейтралізувати. Пригожин вже відповів путіну. Дав зрозуміти, що зброю не складе. І сказав, що - цитую - "Ніхто на вимогу президента чи ФСБ йти з повинною не збирається".

Нагадаю, в п'ятницю увечорі Пригожин заявив, що армія росії атакувала тилову базу "Вагнера" ракетами. І фактично оголосив війну міністру оборони Сергію Шойгу. Як розвивається конфлікт - дивіться в сюжеті Владислава Політа.

Війна була потрібна не для того, щоби повернути до нашого лона російських громадян. І не для того, щоби денацифікувати та демілітаризувати Україну. Вона нам була потрібна заради однієї зірки. З додатковою вишивкою по периметру. Щоби одній людині, психічно хворій, коли вона ляже в домовину, принесли на подушці цю зірку.

Різке звернення в бік військово-політичного керівництва в москві - з боку очільника терористичного ПВК "Вагнер" Пригожина - лунає вже не вперше. Та цього разу - все дуже серйозно. За словами того-таки Пригожина, конфлікт спровокувало Міноборони країни-агресова.

Резервів ніхто не дає. Жодного управління немає. Як і раніше, істерики, в яких начальник генштабу після стакану горілки кричить у слухавку як "баба базарна", як свиня, вимагаючи повернути території.

Обстріл табору угруповання ПВК "Вагнер", який нібито стався напередодні, став останньою краплею. Мовляв, "сваїх не брасаєм", а... вбиваємо. Як повідомив сам Пригожин, удар було завдано з тилового боку. Тож він вирішив оголосити про початок "маршу справедливост".

Міністр оборони спеціально прибув до Ростова, щоби провести операцію зі знищення ПВК "Вагнер". Він використовував артелиристів і пілотів гелікоптерів у темну, щоби нас знищити. Це не військовий переворот, це марш справедливості. Нас 25 тисяч. І ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається такий безлад.

Після цього вагнерівці почали рух у бік росії, перетнувши державний кордон. Зі свого боку, в кремлі теж відреагували та в низках регіонів, зокрема, в москві й області оголосили про запровадження режиму контртерористичної операції. В міста зтягнули техніку, а також - підняли по тривозі російський СОБР і росгвардію. Водночас у соцмережах і телеграм-каналах ширяться відео колон техніки "вагнерівців". До слова, низка ЗМІ - навіть охрестили рух пригожинстких бойовиків походом на москву. А сам Пригожин - закликав російських армійців переходити на його бік.

Більшість військових нас підтримують. Надходять повідомлення "Дякую, хлопці, нарешті".

Рух сил вагнерівців триває. Геграфія конфлікту невпинно розширяється.