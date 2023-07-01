Після навчання помічник одразу береться за виконання своїх обов'язків.

У чотирьох регіонах України відсьогодні запрацює інститут помічника ветерана. Це пілотний проєкт. Він буде реалізований у Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях. 400 помічників опікуватимуться 4 тисячами демобілізованих військових.

Головне завдання - стати посередником між ветеранами та суспільством. Як це працюватиме та чого навчатимуть помічників - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Після війни в Україні налічуватиметься близько 5 мільйонів ветеранів, такі прогнози озвучують у профільному Міністерстві.

Тетяна Лахнова - заступниця начальника міжрегіонального відділу Міністерства у справах ветеранів України:

Ми розуміємо про те, що, на жаль, але кількість структур не зможуть охопити таку кількість ветеранів, яку ми будемо мати.

Адже кожен боєць потребуватиме психологічного, соціального чи юридичного супроводу. Як допомогти демобілозованим військовим уже незабаром навчатимуть у Дніпрі ось у цих аудиторіях.

100 майбутніх помічників ветеранів пройдуть курс у 120 годин. Над його створенням працювала ціла команда педагогів. Програму навчання з нуля розробляли кілька місяців.

Вікторія Даценко - декан факультету економіки Університету митної справи та фінансів:

Програма буде складатися з 6 блоків, це блоки, які передбачають психологічну підготовку, юридичний супровід, соціальний комунікаційний, організація роботи, діловиробництво і так далі.

Наразі триває набір кандидатів. Одна з головних вимог - помічником може бути лише сам ветеран або член його родини, пояснюють у центрі ветеранської підтримки, який і займається прийомом заявок. Освіта - молодший бакалавр, у разі необхідності, майбутньому фахівцю нададуть можливіть отримати магістерський ступінь.

Сергій Звірко - керівник Дніпровського центру ветеранської розвітку:

Відбір, співбесіда і я думаю, що на початку липня ми будемо починати. Програма буде розрахована на 3-4 тижні. Це люди приїжджають до нас, держава оплачує проживання, переїзд і навчання.

Після навчання помічник одразу береться за виконання своїх обов'язків. Кожен фахівець опікуватиметься сотнею бійців. Так за допомогою пілотного проекту "Інститут помічника ветерана", який реалізується у Дніпропетровській, Львівській Вінницькій та Миколаївській областях, перші чотири тисячі ветеранів матимуть персональних помічників.

Сергій Звірко - керівник Дніпровського центру ветеранського розвитку:

Якщо каже хлопець: "Я хочу отримати УБД". І вже помічник ветерана несе ці документи і у військомат і в соціальну службу, і в пенсійний фонд. Тому що він знає людей з ким він буде контактувати. Маючи у 8-10 раз ветеранів більше ніж було, до 22 року в кожній області, ми повинні це робити.

У Дніпрі майбутні помічники проходитимуть навчання на базі кафедри військової підготовки університету митної справи та фінансів.

Олег Поплавський, керівник кафедри військової підготовки Університету митної справи та фінансів:

Деякі ветерани, які будуть проходити перепідготовку на кафедрі будуть мати можливіть вступити на кафедру військової підготовки, отримати звання офіцера запасу і в подальшому стати професійним офіцером.

Інститут помічника ветеранів у Дніпропетровській області на повну силу запрацює вже на початку серпня.