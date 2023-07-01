Шпигун із клюшкою. У Польщі затримали російського шпигуна, який виявився спортсменом. Хто він? Як на нього вийшли? І яку інформацію він збирав на завдання кремля? Тетяна Логунова розкаже.

Шпигун на льоду. У Польщі затримали незвичного російського агента. Прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки країни повідомляють - на гарячому попався професійний спортсмен. Хокеїст, який грав у клубі першої ліги. А заразом збирав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури.

Про викриття і затримання шпигуна повідомив особисто генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро. Це успіх - написав він на своїй сторінці в соцмережах.

Збігнєв Зьобро, генпрокурор Польщі:

Російські шпигуни падають один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Затримано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена.

Успіх черговий, бо затриманий діяв не самостійно. Він був членом великої шпигунської мережі, що працювала в інтересах росії. Група моніторила залізничні перевезення і готувала диверсії, щоб зірвати поставки зброї в Україну. Мережу польські силовики викрили цьогоріч у березні і затримали більше десяти агентів. Тепер черга дійшла і до хокеїста.

Збігнєв Зьобро, генпрокурор Польщі:

Це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, яку ми викрили. Дякую працівникам прокуратури та співробітникам Агентства внутрішньої безпеки за вашу відданість справі захисту вітчизни!

Імені затриманого польські силовики не називають. Утім, російські змі припускають - може йтися про максима сергеєва, який грав за клуб "Заглембе Сосновець". Важлива деталь - батько спортсмена працює у конструкторському бюро "туполєв".

Після повномасштабного нападу росії на Україну - російських шпигунів у Європі викривають набагато частіше, ніж до нього. І цьому є пояснення. Росія активізувала свою шпигунську діяльність, а європейські спецслужби почали ретельніше придивлятися до потенційних агентів. За останній рік з країн Європи вислали більше чотирьохсот вивідувачів із дипломатичними паспортами! Є і більша риба.

Так, торік восени норвезькі спецслужби затримали науковця із Бразилії, який виявився росіянином і агентом гру. До Норвегії фальшивий бразилець приїхав досліджувати гібридні загрози в одному із місцевих університетів. В Італії - до 30 років ув'язнення засудили офіцера ВМС, який відправляв державі-агресорці конфіденційні матеріали щодо НАТО. Але всіх перевершили німці. Тамтешні спецслужби викрили шпигуна, який працював… у федеральній розвідувальній службі. Він мав доступ до суперсекретної інформації, яку передавав кремлю.