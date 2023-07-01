Виплати та житло: у Чехії запровадили зміни для українців [ Редагувати ]
З 1 липня у Чехії набули чинності нові правила для українців, які регулюють питання виплат та надання житла. Про це повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів України.
Фінансова допомога
У Чехії скасовують окремі виплати для біженців. Натомість діятиме лише комплексна фіндопомога. Вона включає витрати на житло та інші потреби. Після закінчення 150 днів з моменту надання тимчасового захисту переселенцям виплачуватимуть прожитковий мінімум - 3130 крон (5200 гривень).
Солідарні виплати
Таку фіндопомогу зможуть отримати лише ті власники житла, які прийняли українців та мешкають з ними разом. Суму виплат зменшать з 3000 крон до 2400 крон. Ті, хто надав житло переселенцям, але не живе з ними, такої допомоги не отримуватимуть. Українці мають оформити договір про оренду та самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги.
Безкоштовне проживання
Соціальне житло надаватимуть на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Якщо термін безкоштовного проживання вже вичерпано, українцям нададуть ще 90 додаткових днів для пошуку квартири. Коли цей термін минув, громадяни нашої країни повинні домовитись з власником про оплату житла.
по темі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів розробив механізм компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло для жителів, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС
З настанням нового місяцю на українців традиційно вже чекає цілий ряд змін
У суботу, 1 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що цей день він завершує на Рівненщині
Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів
Окупаційні війська росії сконцентрували свої сили на трьох напрямках, і протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень