Окупанти з артилерії обстріляли Марганець і Нікополь [ Редагувати ]
Окупанти знову обстріляли населені пункти Дніпропетровської області: завдано нових ударів по Марганцю та Нікополі. Постраждала жінка похилого віку.
Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Останньому дісталося найбільше.
86-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення у результаті ударів окупантів. Її стан оцінюється як задовільний.
Глава місцевої адміністрації розповів про руйнування в Нікополі: 9 приватних будинків, 7 господарських споруд та автомобілів пошкоджено. Також постраждав газопровід, лінія електропередач та сонячна панель.
Лисак додав, що сьогоднішньої ночі бійці ЗСУ збили ударний дрон "Шахед-136" над областю."
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