Зеленський привітав українців з Днем Нацполіції [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Національної поліції.
День Національної поліції України. Дякую за безпеку для наших людей! Дякую за порятунок українців! Дякую за героїзм у боях!
"Вітаю всіх наших поліцейських і бажаю передусім вдячності – вдячності всього нашого народу нашій поліції. Що ефективнішими будуть кожен і кожна, хто служить у поліції, то більшою буде вдячність наших людей. Слава Україні!", - підсумував президент.
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