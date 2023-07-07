Співачка Ганна Корсун, відома під псевдонімом Maruv, неочікувано змінила сценічне імʼя. Тепер вона виступатиме як Sharlotta Ututu. Разом із зміною імені артистка представила свою нову композицію "Killing Me Softly".

Цікаво, що, на відміну від сторінки Maruv в Instagram, яка була закрита для українських користувачів, сторінка Sharlotta Ututu доступна для всіх і дозволяє залишати коментарі під її публікаціями.

Українці, обурені поведінкою та мовчанням колишньої Maruv щодо повномасштабного вторгнення рф до нашої країни, вільно висловили свої думки про неї, називаючи її запроданкою.