Українська актриса Ксенія Мішина поділилася зі своїми прихильниками рідкісним відео, на якому вона з'явилася разом зі своєю матір'ю. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ролик, де, не ховаючи своїх емоцій, вона ніжно цілує та обіймає свою маму. На відео також присутній її 11-річний син, Платон.

У своєму повідомленні під постом Мішина зізналася, що кожна зустріч з близькими стала для неї надзвичайною цінністю. Варто зазначити, що мама актриси проживає на окупованій території Криму. Жінка здійснила подорож до Туреччини, щоб зустрітися з дочкою. Ця зустріч відбулася вперше за останні 2,5 роки.