Ксенія Мішина показала відео з мамою, яка живе в окупованому Криму [ Редагувати ]
Українська актриса Ксенія Мішина поділилася зі своїми прихильниками рідкісним відео, на якому вона з'явилася разом зі своєю матір'ю. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ролик, де, не ховаючи своїх емоцій, вона ніжно цілує та обіймає свою маму. На відео також присутній її 11-річний син, Платон.
У своєму повідомленні під постом Мішина зізналася, що кожна зустріч з близькими стала для неї надзвичайною цінністю. Варто зазначити, що мама актриси проживає на окупованій території Криму. Жінка здійснила подорож до Туреччини, щоб зустрітися з дочкою. Ця зустріч відбулася вперше за останні 2,5 роки.
Так моторошно відчувати, що ти вже не маленька дівчинка… Що батьки вже давно не поруч і ти вже сама вранці вариш собі кашу… Тепер кожна зустріч – велика цінність. Чи існує щось дорожче батьківських обіймів? Не дозволяйте нікому і нічому зруйнувати це. Ніколи і нізащо! Обійміть своїх батьків, якщо вони поруч. Подзвоніть, якщо далеко. Розкажіть як сильно любите, бо ви почались з їхньої любові", - написала Мішина.
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