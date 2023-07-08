"Посилять спроможності нашої артилерії": у ЗСУ пояснили, що дадуть касетні боєприпаси (відео) [ Редагувати ]
Касетні боєприпаси, які США передадуть Україні, мають допомогти ЗСУ забезпечити успіх контрнаступу та надзвичайно посилять спроможності нашої артилерії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку, полковник Юрій Повх.
Нам будь-які припаси калібром від 7,62 до 203-210 мм вони всі важливі. УКарїна мала величезні в свій час запаси радянського озброєння, але це вичерпний ресурс, який закінчився. Для того, щоб логістика бойова була безперервною, така допомога нам вкрай необхідна. Щодо конкретно касетних боєприпасів, - це дуже посилить спроможності нашої артилерії. Касетні боєприпаси існую в багатьох модифікаціях, для багатьох калібрів, тому такий крок дуже посилить нашу артилерію, а відтак піхоту й інші роди військ.
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