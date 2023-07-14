Ухвалений Верховною Радою закон №5655 серед іншого дає можливість спокійно працювати в Україні забудовникам із світовим ім'ям, тоді як зараз вони такої можливості не мають в першу чергу через позицію місцевих влад. Про це йдеться в матеріалі Дело-юа.

"Понад 30 років від проголошення незалежності України великі міста на кшталт Києва та Львова тримали будівельний ринок для своїх забудовників, категорично не впускаючи на нього міжнародних гравців. Закритість процесів видачі дозволів, контролю над будівництвом та й загалом корумпованість у містобудівній сфері дозволяли міській владі легко робити це. Звісно, що такі умови банально відлякують міжнародних девелоперів, а тут ще й виявляється, що за все треба нести хабаря, до чого представники цивілізованих країн просто не звикли", - пишуть ЗМІ.

Вони зазначають, що розрубати цей Гордіїв вузол взялася нинішня центральна влада, яка ще навесні 2020 року дала старт масштабній реформі у сфері містобудування.

"Замість ліквідованої ДАБІ було створено орган з абсолютно іншими принципами роботи, заснованими на прозорості завдяки впровадженню діджитальних рішень - Державна інспекція архітектури та містобудування. І на її рівні корупцію вдалося прибрати, в чому також допомогло введення три роки тому Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Наступним кроком у реформуванні будівельної сфери якраз і став закон №5655, ухвалений Радою. Який, крім інших переваг, дозволяє забудовникам із світовим ім'ям працювати в Україні без перешкод та корупційних ризиків", – сказано в статті.

Там також наведено фрагмент нещодавньої розмови віце-прем'єр-міністра Олександра Кубраков з Максимом Бахматовим на "Радіо НВ", які зокрема доводять, що мери великих міст – ті, хто найбільше не зацікавлений у реалізації містобудівної реформи саме через те, що їх влаштовує поточна ситуація.

Олександр Кубраков разом з колегою – віце-прем'єром Михайлом Федоровим – наводять й інші аргументи на користь закону №5655.

"Та не всім подобаються реформи. Як вже згадувалося, мери великих міст не хочуть змін, бажаючи зберігти поточну "екосистему". Вони хочуть аби як і раніше місцеві чиновники могли заплющувати очі на незаконні забудови, маючи з того власні зиски. Для цього вкидуються величезні гроші на дискредитацію реформи, яку впроваджує закон №5655, у ЗМІ та соцмережах. Ба більше - супротивникам змін вдалося навіть пролобіювати критику цього закону на рівні Європарламенту. Щоправда, приховати маніпуляцію не вдалося", - зазначають ЗМІ.

У статті наводяться дані журналістського розслідування, яке доводить, що правку з критикою закону №5655 внесли до резолюції Європарламенту про НАТО і Україну завдяки маніпуляціям, і насправді євродепутати навіть не знали, за що саме вони голосують. А лобістом зміни тексту резолюції виступив ніхто інший, як мер Києва Віталій Кличко.

"Пізніше сталася ще одна знакова подія - відкрита зустріч, яку команда Мінвідновлення провела з депутатами Європарламенту та представниками Єврокомісії. На ній торкнулися зокрема актуальних питань відновлення та реформи містобудування, і європейські представники отримали нарешті повну інформацію щодо ухваленого закону та містобудівної реформи, спрямованої на забезпечення прозорості та подолання корупції в цій сфері. Після цього європейські парламентарі та єврокомісари одностайно схвалили закон №5655, що стало переламним етапом задля масштабної підтримки законопроекту у Європейському Союзі", - резюмується в матеріалі.