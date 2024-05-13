На Волині знайшли підпільний завод з розливу 50 марок елітного алкоголя [ Редагувати ]
У місті Торчин Волинської області правоохоронці викрили підпільний завод з виготовлення підробленого елітного алкоголю. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
"Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили підпільне виробництво підакцизних товарів у м. Торчин Волинської області.
Встановлено групу осіб, які організували та обладнали роботу заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів", - йдеться у повідомленні.
Нелегально виготовлену продукцію рекламували у телеграм каналі. Надалі надсилали її замовникам службою доставки по всіх регіонах України.
Детективи БЕБ провели обшуки на території незаконного виробництва та вилучили фасовану продукцію об’ємом понад 15 тис. літрів, 5,5 тонн спирту та 1 тонну готової рідини для розливу тощо.
Правоохоронці вилучили підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки понад 50 відомих світових марок.
Також під час обшуку було демонтовано обладнання з виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів. Орієнтовна вартість вилученого становить 5 млн грн.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до злочину.
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