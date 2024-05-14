Вимоги Порошенка не фінансувати допомогу українським біженцям за кордоном, маючи двох синів, які переховуються в Лондоні - це лицемірство.

Про це пише політексперт Сергій Іванов, повідомляють "Українські новини".

"Вимагаючи від Євросоюзу не фінансувати українців за кордоном, він має почати зі своїх синів-утікачів, які переховуються в Лондоні. Чомусь 39-річний Олексій та 23-річний Михайло Порошенко не поспішають повертатися до України? Вочевидь, чілити в Лондоні, відпочивати, відвідувати концерти "хороших русских" - така важка праця, що хлопці просто не можуть вирватись ", - зазначає Сергій Іванов.

За словами Іванова, журналісти, які беруть інтерв’ю у Порошенка, уникають питання про місцезнаходження його дорослих синів під час війни.

"Я так розумію, це питання є та є табуйованим для всіх журналістів, які беруть у Порошенка інтерв’ю, але відповідь на нього все-таки хотілося б почути. Бо інакше це виглядає як лицемірство. Хоча чому "виглядає" - лицемірство і є", - наголошує Сергій Іванов.

Як відомо, лідер фракції "ЄС" у Верховній Раді Петро Порошенко закликав Німеччину припинити фінансову допомогу українцям, які виїхали за кордон. Про це народний депутат, обидва повнолітні сини якого не перебувають в Україні, заявив у інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

"Я дуже рекомендую Німеччині стосовно цих осіб - чоловіків, які перебувають тут і хто відмовляється повертатися до України, - будь ласка, припиніть їх фінансувати" - заявив лідер фракції "ЄС".

При цьому, як писали ЗМІ, обидва сини Порошенка знаходяться за кордоном. За останніми даними журналістів, всі діти нардепа, зокрема сини Олексій та Михайло перебувають у Великій Британії.

Як повідомлялось раніше, мережа ботів яку пов’язують з Петром Порошенком атакувала допис українського військового з позивним "Сталкер".

У своєму дописі військовий зазначав, що Олексій Порошенко ховається за кордоном від служби в армії, натомість його батько Петро Порошенко шантажував Україну зривом вступу до Євросоюзу, якщо його не випустять до сина на день народження