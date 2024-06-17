У Львові 16 червня голова Національної поліції України Іван Вигівський зустрівся з делегацією Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії. Під час зустрічі Естонія передала Національній поліції України 31 автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Україна отримала 16 автомобілів Skoda Octavia та 15 Volkswagen Tiguan, які раніше використовувалися правоохоронцями Естонії. Ці автомобілі тепер будуть використовуватися в Чернігівській та Житомирській областях.

Генеральний директор Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев особисто керував одним з автомобілів під час їх перевезення до кордону України. Він зазначив, що всі естонські поліцейські, які брали участь у цій акції, перевозили автомобілі у вільний від служби час, причому бажаючих було більше, ніж потрібно.