Естонія передала Нацполіції авто [ Редагувати ]
У Львові 16 червня голова Національної поліції України Іван Вигівський зустрівся з делегацією Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії. Під час зустрічі Естонія передала Національній поліції України 31 автомобіль.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Україна отримала 16 автомобілів Skoda Octavia та 15 Volkswagen Tiguan, які раніше використовувалися правоохоронцями Естонії. Ці автомобілі тепер будуть використовуватися в Чернігівській та Житомирській областях.
Генеральний директор Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев особисто керував одним з автомобілів під час їх перевезення до кордону України. Він зазначив, що всі естонські поліцейські, які брали участь у цій акції, перевозили автомобілі у вільний від служби час, причому бажаючих було більше, ніж потрібно.
В Естонії ми сприймаємо українців не просто як наших друзів, а навіть більше, як частину своєї родини. І ми будемо продовжувати нашу співпрацю, адже в такі важкі часи кожна частинка допомоги може відіграти свою роль, — сказав Егерт Белічев.
по темі
Потреба у техніці велика, адже росіяни цілеспрямовано її знищують. Автомобілі призначені, зокрема, і для нещодавно створеного нового підрозділу ДСНС. Якого саме? І що це за машини - розкаже Валерія Глущенко.
Українські татусі сьогодні в ЗСУ, в ДСНС, в Нацполіції, в комунальних службах, усюди, де потрібні сильні руки, хоробрість, міць та мужність. Про українського тата - у нашому сюжеті.
Цьогоріч організатори зробили акцент на захисті прав представників ЛГБТ-спільноти, які захищають Україну в лавах Сил оборони, та на посиленні військової допомоги нашій країні з боку західних союзників. Мій колега Руслан Смєщук поговорив з учасниками Маршу і розкаже про все докладніше.
18 разів атакували наші оборонні рубежі на Покровському відтинку неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Про ситуацію на Східному фронті в огляді.
Розпуста на 16 мільйонів: у Львові Нацполіція викрила масштабну спільноту сутенерів і борделів. Вартість послуги становила від 4000 грн за годину