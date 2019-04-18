У судовій залі українці знову заявили про свій статус військовополонених

Європейський Союз укотре закликав Росію до негайного і беззастережного звільнення українських моряків, захоплених у листопаді 18 року поблизу Керченської протоки.

Про це йдеться у заяві речниці Європейської Дипломатичної служби Майї Косьянчич. Цю позицію розділяє і посольство США в Україні, а адвокат Микола Полозов уже заявив, що захист оскаржить постанову московського суду про подовження термінів арешту українцям.

Нагадаю, напередодні всіх двадцятьох чотирьох моряків залишили під вартою ще на три місяці. Згідно з рішенням Лефортовського суду, троє з них пробудуть у СІЗО до 26 липня, решта до 24. У судовій залі українці знову заявили про свій статус військовополонених.

Відтак відмовилися надавати будь-яку інформацію, крім імені та звання. Підтримати бранців приїхали їхні родичі та омбудсменка Людмила Денисова.