Кого визнали найвпливовішими людьми у світі? Хто спиляв найкрасивіше дерево в Литві? Та де можна помилуватися "синім лісом"? Про це та інше - в нашому огляді.

У канадському місті Босвілль прорвало льодову дамбу, з берегів вийшла місцева річка. Усе місто буквально опинилося під водою. Вулицями плавають снігові кучугури, течія руйнує подвір'я, щонаменше 230 будинків підтоплені. Люди рятуються на мостах і дахах.

На їхню евакуацію спорядили кілька загонів рятувальників. Надувними шлюпками вони доправляють людей до тимчасових прихистків.

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У литовському місті Шедува двоє вандалів напідпитку спиляли найкрасивіше дерево країни. Містяни щороку прикрашали його до Великодня саморобними писанками. Абрикосове дерево навіть потрапило у книгу рекордів за найбільшу кількість прикрас.

А традицію прикрашати його до свята з'явилася ще 9 років тому. Поліція одразу ж затримала правопорушників. Свій вчинок чоловіки пояснити не змогли.

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Журнал Time опублікував традиційний рейтинг ста найвпливовіших людей світу. Список містить кілька категорій осіб: "новатори", "лідери", "ікони", "артисти" і "титани". Категорію "Лідери" очолила спікер Палати представників Конгресу Сша демократка Ненсі Пелосі. Крім неї, у переліку - Дональд Трамп та спецпрокурор Сша Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання в американські президентські вибори.

Головною "іконою" стала співачка Тейлор Свіфт. Найвпливовішим артистом назвали актора Двейна "скелю"Джонсона. А категорію "титанів" очолив єгипетський футболіст Мохаммед Салах.

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У бразильському Сан-Паулу правоохоронець урятував немовля, яке задихалося. Героїчні дії чоловіка потрапили на камери відео-спостереження поліцейської дільниці. Коли охоплені панікою батьки прибігли по допомогу: дитина вже не дихала. офіцер кинувся робити малюкові штучне дихання.

Щойно у дитини з'явилися перші ознаки життя її одразу ж доправили до лікарні. Зараз стан малюка нормалізувався, медики обіцяють невдовзі його виписати.

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Останки дитинчати тиранозавра пішли з молотка на онлайн-аукціоні e-bay за 3 мільйони доларів. Їхній приблизний вік 68 мільйонів років. Уполював дорогоцінні скам'янілості палеонтолог Алан Дітріх у 2013 році, у США.

Тоді передав знахідку Музею природничої історії Канзаського університету. Нещодавно забрав її та вирішив виставити на аукціон. Факт продажу обурив наукову спільноту. Там заявили Дітріх мав надати кістки вченим для дослідження, а вже потім - продавати їх.

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Помилуватися "синім лісом" можуть жителі Бельгії. В одному з парків поблизу столиці розквітли дзвіночки. Це квіти темно-синього або фіолетового кольору. Яскравий килим простягається на 300 гектарів. Дзвіночки цвітуть лише декілька тижнів, після чого - їхні пелюстки опадають.

Відвідувачів тут щороку більшає. А садівники просять ходити лише спеціально відведеними стежками, оскільки витоптані квіти вже не виростуть.

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До святкування католицького Великодня готуються у Парагваї. Там на одному з пляжів скульптори зліпили з піску монументи на Великодню тематику. Це писанки та фігури святих.

Загалом 14 скульпторів з усього світу представили свої витвори. Їх виготовляли впродовж декількох днів. Відвідати виставку просто неба можуть усі охочі.