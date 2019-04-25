Безпека на Великдень: вибухотехніки обстежать церкви [ Редактировать ]
В Україні перед великоднем вибухотехніки обстежать церкви. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Також біля них чергуватимуть правоохоронці.
Фацвич зазначив, що посилять контроль і на дорогах, бо під час свят збільшується кількість водіїв напідпитку. А ще копи і рятувальники пильнуватимуть за лісопарками, щоб запобігти там пожежам.
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