Джо Байден збирається стати новим президентом США [ Редактировать ]
У Вашингтоні вже активно готуються і до своїх виборів президента. Голосування відбудеться наступного року. Але політики традиційно завчасно розпочинають перегони.
Цього тижня про намір поборотися за Білий дім заявив колишній віце-президент Джо Байден - людина добре відома в Україні. Саме Байден за часів Обами опікувався зовнішньою політикою, а отже і допомогою нашій державі.
За власним зізнанням, Байден довгі години був на телефоні - то вмовляючи європейців бути солідарними щодо відповіді Росії на агресію проти України, то переконуючи наших політиків припинити чвари й почати працювати.
Цікаво, що й у своїй передвиборчій кампанії Байден також керується ідеєю об'єднання американців навколо спільних цінностей. Байден вважає, що головною загрозою для Америки є другий термін Дональда Трампа, і якщо він його отримає - то, як каже Байден, - спотворить американське життя назавжди.
Поки що рейтинги показують - саме колишній віце-президент може стати головним супротивником Трампа. Чинний глава Сполучених Штатів відреагував на новини про висунення Байдена іронічно - мовляв, "побачимося під час перегонів".
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