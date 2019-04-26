У Вашингтоні вже активно готуються і до своїх виборів президента. Голосування відбудеться наступного року. Але політики традиційно завчасно розпочинають перегони.

Цього тижня про намір поборотися за Білий дім заявив колишній віце-президент Джо Байден - людина добре відома в Україні. Саме Байден за часів Обами опікувався зовнішньою політикою, а отже і допомогою нашій державі.

За власним зізнанням, Байден довгі години був на телефоні - то вмовляючи європейців бути солідарними щодо відповіді Росії на агресію проти України, то переконуючи наших політиків припинити чвари й почати працювати.

Цікаво, що й у своїй передвиборчій кампанії Байден також керується ідеєю об'єднання американців навколо спільних цінностей. Байден вважає, що головною загрозою для Америки є другий термін Дональда Трампа, і якщо він його отримає - то, як каже Байден, - спотворить американське життя назавжди.

Поки що рейтинги показують - саме колишній віце-президент може стати головним супротивником Трампа. Чинний глава Сполучених Штатів відреагував на новини про висунення Байдена іронічно - мовляв, "побачимося під час перегонів".