На кордоні посилили боротьбу з контрабандою бурштину [ Редактировать ]
Українсько-польський кордон в облозі фур. Кілька десятків вантажівок з деревним вугіллям застрягли в терміналі в Ягодині. Ще майже три сотні фур з різним товаром стоять на під'їзді до пункту пропуску.
Водії в очікуванні і кажуть, що черги простяглися на десятки кілометрів. А все тому, що віднедавна митники внесли до переліку товарів групи ризику "деревне вугілля".
Кожну фуру відтепер проганяють через сканер, а потім ще й розвантажують та ретельно перевіряють, чи не заховався бурштин серед вугілля . Водії кажуть, що раніше з таким вантажем проїжджали через митницю за годину-другу і жодних проблем не було.
"Машини ще від вівторка стоять. Сьогодні тільки перших п'ять машин відправили на огляд з дев'ятої ранку. Всі машини, що з вугіллям, не пропускають наші митники", - говорить Юрій, водій вантажівки
"Ми почали вивчати додатково, чи покаже процедура сканування бурштин серед деревного вугілля. Ми посилюємо контроль, який і завше був, плюс додатково митним оглядом після сканеру, тому що ми маємо підозру, що оскільки і вугілля - корисна копалина і бурштин - корисна копалина приблизно з однаковими морфологічними структурами. Цілком можливо,що вони будуть на сканері "світитися" однаково", - зазначила Валентина Черниш, речниця Волинської митниці ДФС.
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