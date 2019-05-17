Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян покорила сеть снимком в свадебном платье. Фото появилось на официальной странице звезды в Instagram.

На снимке Кардашьян позирует в обтягивающем свадебном платье со шлейфом и очень длинной фатой. Само платье и края фаты украшены кружевом.

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За спиной Ким стоит ее муж Канье Уэст. Мужчина стоит сзади жены с повернутой к ней головой. Пара стоит возле старых бетонных перил за которыми видны зеленые холмы.

В комментарии к фото Ким написала, что они с мужем пять лет вместе и у них четыре ребенка. За полдня фото собрало больше 5,3 миллиона лайков.

Раньше сообщалось о том, что у Кардашьян появился четвертый ребенок. А также Ким Кардашьян впервые показала свой шикарный особняк.