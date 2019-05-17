Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон по усовершенствованию механизмов привлечения средств для финансирования мероприятий противоминной деятельности. Об этом говорится на сайте главы государства.

Закон усовершенствует вопросы о финансировании мероприятий противоминной деятельности в Украине.

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Также этот закон усовершенствует положения закона, регулирующие вопросы финансирования мероприятий противоминной деятельности, путем введения норм, позволяющих операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров.

Реализация закона будет осуществляться в пределах расходов из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил посла Украины в Китае.