Порошенко подписал "противоминный" закон [ Редактировать ]
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон по усовершенствованию механизмов привлечения средств для финансирования мероприятий противоминной деятельности. Об этом говорится на сайте главы государства.
Закон усовершенствует вопросы о финансировании мероприятий противоминной деятельности в Украине.
Также этот закон усовершенствует положения закона, регулирующие вопросы финансирования мероприятий противоминной деятельности, путем введения норм, позволяющих операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров.
Реализация закона будет осуществляться в пределах расходов из государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил посла Украины в Китае.
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