Боєць дістав поранення під час обстрілу на Луганщині

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер 48-річний фронтовик зі Львівщини.

Романа до шпиталю привезли ще 18 травня з кульовим пораненням у голову. Боєць дістав його під час обстрілу поблизу селища Кримське на Луганщині.

Чоловік перебував у глибокій комі, дихав лише за допомогою апарату штучної вентиляції. Медики 5 діб намагалися врятувати йому життя, однак усі реанімаційні заходи були безуспішними.