У лікарні Дніпра помер поранений боєць [ Редактировать ]
У Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер 48-річний фронтовик зі Львівщини.
Романа до шпиталю привезли ще 18 травня з кульовим пораненням у голову. Боєць дістав його під час обстрілу поблизу селища Кримське на Луганщині.
Чоловік перебував у глибокій комі, дихав лише за допомогою апарату штучної вентиляції. Медики 5 діб намагалися врятувати йому життя, однак усі реанімаційні заходи були безуспішними.
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