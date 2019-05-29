Украинка проиграла разбирательство в Верховном Суде против руководства детского сада, который отказал в посещении ее непривитому ребенку.

Решение Верховного Суда от 17 апреля было обнародовано в судебном реестре в мае.

В сентябре 2016 года сын истицы был принят в детский сад без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев, из-за отсутствия вакцины. В течение октября 2016 года - июня 2017 года ребенок не посещал учебное заведение, а когда мама решила вернуть его в садик, ей отказали в приеме.

Однако делать прививку женщина не стала, сославшись на недоверие качеству вакцины, а вместо этого пошла в суд.

Ранее сообщалось, что Instagram объявил войну противникам вакцин.