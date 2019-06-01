Про таке рішення керівництво партії заявило під час Громадського форуму "Зелена хвиля", що відбувся 1 червня у Національному ботанічному саду ім. М. Гришка. Захід відбувся за підтримки Партії Зелених України, з метою активізації та об’єднання зусиль співгромадян щодо глобальних та локальних проблем сучасного суспільства.

На думку учасників Форуму, сьогодні Зелена ідеологія- це не лише питання екології, а й кризові питання, що виникли у зв’язку з російською анексією Криму та окупацією Донбасу, загроза екологічних катастроф, безробіття і, як наслідок, трудова міграція.

Під час проведення Форуму сформувалась консолідована позиція, що нині саме "зелена ідея" здатна насправді об’єднати українське суспільство та сприяти вирішенню актуальних проблем.

Президентські вибори наочно продемонстрували наявність у суспільстві кризи довіри до влади. Громадяни України втомилися від маніпуляцій політиків, їм не до вподоби "гра в патріотизм" та спекуляція на "національних почуттях". Тому очевидним є запит українського суспільства на очищення влади від корупційного "бруду", на формування нового політичного простору, в якому будуть присутні безумовні цінності, відбуватиметься прозора конкуренція ідей та пропозицій.

"Зелена хвиля" можлива лише у світі свободи та демократії. У світі, де людське життя є цінністю, а гармонія з навколишнім світом постає не як недосяжна мрія, а як імператив відповідальної політичної практики та первинна основа суспільного буття. І це дуже природно, що після завершення виборів до Європарламенту, де Зелені здобули впевнену перемогу, "Зелена хвиля" досягла меж України і відчутно набирає обертів.

Символічним є те, що саме сьогодні, 1 червня в День захисту дітей, Зелені дискутували про майбутнє в демократичній, соціально-захищеній Україні.

Спікери форуму не оминули й важливі економічні аспекти. Зокрема, Зелені виступають за введення безумовного базового доходу.

"Головне завдання держави - забезпечити із введенням ББД стабільний рівень життя. Адже ББД – це та соціальна концепція, що передбачає регулярну виплату певної суми грошей кожному громадянину держави, незалежно від рівня доходу і без необхідності виконання роботи, незалежно від віку" - зазначив заступник Голови Політичної Ради Партії Зелених України Олександр Зіскін.

На завершення Форуму лідер Партії Зелених України Віталій Кононов повідомив, що на з’їзді ПЗУ, який відбувся буквально за кілька годин до проведення Форуму, було прийнято рішення щодо участі партії у дострокових виборах до Верховної Ради України, які призначені на 21 липня 2019 року.

"Україна нині в зоні турбулентності. Більшість громадян віддали перевагу кардинальним змінам у суспільстві і ми поділяємо думку про необхідність деолігархізації країни і справедливий розподіл матеріальних благ. Партія Зелених України йде на парламентські вибори, щоб захистити майбутнє українців. Ми живемо не в світі залишеному нам батьками, а в світі позиченому у наших дітей та онуків" - прокоментував Голова ПЗУ Віталій Кононов.

Довідка.

Партія Зелених України – одна із найстаріших партій в Україні. Як екологічна політична партія створена у вересні 1990 року, офіційно зареєстрована у травні 1991 року. Вищим органом партії є з’їзд. В період між з’їздами роботу партії спрямовує центральна коордиційна рада. Голова ЦКР – Віталій Кононов.