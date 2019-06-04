Дональд Трамп у Лондоні - день другий. У Британії триває візит американського президента. Якщо напередодні був день з королівською сім'єю, то сьогодні - з політичною елітою.

Що точно не сподобається очільникові Білого дому в Лондоні - знає Світлана Чернецька.

Помпезний банкет у Букінгемському палаці. Блиск тіар та кришталю. Це все для нього - американського президента. Перший тост проголошує Її Величність.

"Леді та джентльмени, я запрошую вас підняти келихи та випити за президента та місіс Трамп, за дружбу між нашими двома націями, за здоров'я, добробут і щастя народу Сполучених Штатів", - наголосила Єлизавета Друга, королева Великої Британії.

У відповідь, Дональд Трамп розхвалював королеву. Американський президент - напівбританець. Його мама - родом із Шотландії. Тож його виховували з повагою до монархії.

Також Трамп говорив про спільну перемогу у Другій світовій. Адже в країні вже почали святкувати 75 річницю перемоги у війні.

"У квітні 45-го в газетах вийшла фотографія Королеви Матері, яка відвідувала жіночу гілку армії. Вона дивилася на молоду жінку, що ремонтувала двигун військової вантажівки. Тим молодим механіком була майбутня королева - надзвичайна жінка. Її Величність надихала своїх співгромадян у тій війні підтримувати військових, захищати батьківщину та боротися з ворогом за будь-яку ціну", - відзначив Дональд Трамп, президент США.

А ось таким стало повернення до реальності для очільника Білого Дому. Після королівських церемоній та помпезності понеділка - так розпочався другий день державного візиту Трампа. Зі спущеними штаньми - на унітазі. Таким американського президента бачать його критики.

"Це данина Трампу та всій його величі. Ми хотіли зробити щось, що розкрило б його сутність - ось що він робить цілими днями: сидить у туалеті та пише вульгарні заяви в соцмережах", - заявив Дон Лессем, організатор інсталяції.

Інший осередок протесту - за кілька кілометрів, на площі перед парламентом. Тут височіє вже знайоме президентові немовля. Автори цієї шестиметрової повітряної кулі показують Трампа як "нерозумне дитя, яке дуже легко образити". Втім, протести в середмісті Лондона - не такі масові, як обіцяли активісти.

"У короткостроковій перспективі, його маленькі руки зараз на ядерній кнопці - і це лякає. Адже він настільки нестабільний, ірраціональний. І я просто сподіваюся, що його оточення не дасть йому натиснути на цю кнопку. Але в довгостроковій перспективі - ми, однак, всі приречені, якщо не змінимо його погляду на кліматичні зміни", - запевняє Іян Драммонд, протестувальник.

Сам американський гість не зміг оминути центр протестів. Вранці він снідав з представниками бізнес-кіл та членами уряду. А потім - провів зустріч із прем'єркою Терезою Мей. Це її останні дні на посаді. Уже в п'ятницю вона офіційно йде у відставку.